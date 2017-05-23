ФОТО И ВИДЕО: Аас — о Рейди теэ: у обратившихся в суд нет предложений по поводу того, что можно было бы изменить

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас сказал сегодня на предвыборном мероприятии партии возле Горхолла, что проект Рейди теэ будет воплощен и что дорога будет максимально сужена.

„Мы приехали сюда на велосипедах, чтобы рассказать о том, что в Таллинне будет береговой променад, который пройдет вдоль моря. Мы пришли к тому, что сегодня возможно воплотить его в жизнь”, — сказал Аас.

В мероприятии приняли участие также Раймонд Кальюлайд, Тынис Мёлдер и Таави Пукк.



”Сегодня я могу назвать 2020 год. Я очень надеюсь, что это так и произойдет, и принимая во внимание время, которое уйдет на планировку и возможную реконструкцию, то эти сроки могут оказаться реальными”, — сказал Аас.

Также на месте были и активисты, выступающие против строительства Рейди теэ в нынешнем виде. Таави Аас сказал, что ему жаль, что проект оспорен в суде, и отметил, что его противники не предоставили ни одного предложения о том, что и как можно было бы изменить.

„На сегодняшний день Рейди теэ сужена на столько, на сколько это возможно, и максимально увеличены именно зеленые зоны, велосипедные дорожки, береговой променад и зоны отдыха. Более существенных изменений больше внести уже действительно нельзя”, — отметил Аас.