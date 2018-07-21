ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорает на балконе в чем мать родила

На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.
Ее не смущают даже работающие рядом строители.
На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.
Ее не смущают даже работающие рядом строители.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 22.07.2018
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