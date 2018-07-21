21.07.2018, 12:45

ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорает на балконе в чем мать родила

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rus.delfi.ee
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ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорает на балконе в чем мать родила
Lugeja foto

На присланных в редакцию фотографиях видно, как на балконе одного из отелей в центре Таллинна женщина принимает воздушные ванны в чем мать родила.

Ее не смущают даже работающие рядом строители.

Lugeja foto
Lugeja foto
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