ФОТО: И смех и грех. PPA: такие фотографии для документов не подходят!

Департамент полиции и погранохраны предлагает своим подписчикам в Facebook принять участие в розыгрыше и выбрать подходящую фотографию для документа.

”Нам часто присылают фотографии, которые не подходят для удостоверения личности. Мы инсценировали некоторые из них и представляет вашему вниманию, — написано на странице департамента. — Найдите среди этих 13 фото одну, которая подходит для документа, и напишите номер этой фотографии в комментариях к посту по ссылке. В понедельник среди всех ответивших правильно будет разыграно три кружки PPA”.

