17.01.2018, 14:06

ФОТО: И смех и грех. PPA: такие фотографии для документов не подходят!

 (20)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 13 pilti
PPA lavastatud dokumendifotod Foto: PPA

Департамент полиции и погранохраны предлагает своим подписчикам в Facebook принять участие в розыгрыше и выбрать подходящую фотографию для документа.

”Нам часто присылают фотографии, которые не подходят для удостоверения личности. Мы инсценировали некоторые из них и представляет вашему вниманию, — написано на странице департамента. — Найдите среди этих 13 фото одну, которая подходит для документа, и напишите номер этой фотографии в комментариях к посту по ссылке. В понедельник среди всех ответивших правильно будет разыграно три кружки PPA”.

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