ФОТО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В преддверии саммита ЕС в центре Таллинна на редкость мало машин

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Во избежание пробок водителям уже много дней советуют избегать центра города, и кажется, что предупреждений послушались. Около 16:00 перекресток перед Stockmann был на редкость пустым.

Поскольку конференция пройдет в центре города и гости будут ночевать в гостиницах в центре, движение нарушено. Настолько нарушено, что советуют без особой необходимости в центр не ездить.