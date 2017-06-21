ФОТО и ГРАФИКИ: Полиция нанесла на улицы Старого Таллинна предупреждающие о карманниках разметки

Сегодня полицейские Кесклиннаского отделения нанесли на улицы Старого Таллинна предупреждающие о карманниках разметки.

Автор идеи — руководитель Кесклиннаского полицейского отделения Кайдо Саарнийт — говорит, что благодаря различным подобного рода мерам его берлинским собратьям по должности удалось снизить преступность на десятки процентов. ”Новый метод мы внедряем, принимая во внимание праздник танца и песни, который пройдет этим летом, а также председательство Эстонии в ЕС и туристов, которые приезжают к нам каждое лето”, — сказал он в начале мая.

Саарнийт обратился с предложением в районную управу, которая его поддержала. ”Опыт других стран показывает, что нанесенные на улицы и дороги пиктограммы способствуют внимательности людей и усложняют карманникам жизнь”, — отметил старейшина района Таави Пукк.

Пиктограмма имеет треугольную форму, надписи сделаны на эстонском и английском языках.

За четыре месяца текущего года количество карманных краж по сравнению с прошлым годом существенно сократилось:

Карманники — проблема преимущественно центра Таллинна, которая усугубляется летом: