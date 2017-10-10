10.10.2017, 14:30

ФОТО и ГРАФИК: Жители Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте

 (12)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО и ГРАФИК: Жители Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте
Sel aastal on maksu- ja tolliamet posti kontrollides leidnud 566 narkootilise aine kahtlusega saadetist.Madis Veltman

С начала этого года Налогово-таможенный департамент обнаружил 566 посылок с подозрением на содержание наркотических веществ. За весь прошлый год было зафиксировано 600 таких случаев, в 2015 и 2014 — менее 200, пишет Eesti Päevaleht.

В основном люди заказывают по почте небольшие количества запрещенных веществ с целью попробовать их первый раз.

Toom Tragel

Рост количества обнаруженных посылок обусловлен более тесным сотрудничеством между прокуратурой и департаментом, а также возросшим опытом почтовых учреждений по выявлению подозрительных отправлений.

В основном речь идет об амфетамине, экстази, конопле, галлюциногенных грибах и кокаине, в единичных случаях — о фентаниле. Отправными пунктами, как правило, являются Голландия, Великобритания, Испания, Китай и США.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии