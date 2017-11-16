ФОТО: Хуторянин из Вильяндима нашел на картофельном поле уникальную запонку, которой 3500 лет

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В мае владелец хутора Мяэлтоа в Вильяндимаа Герт Каллас в ходе сельскохозяйственных работ нашел странную вещицу. Он обратился в департамент охраны старины, и в ходе экспертизы выяснилось, что речь идет о декоративной пуговице, крепящейся к одежде или головному убору.