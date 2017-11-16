16.11.2017, 13:55

ФОТО: Хуторянин из Вильяндима нашел на картофельном поле уникальную запонку, которой 3500 лет

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Хуторянин из Вильяндима нашел на картофельном поле уникальную запонку, которой 3500 лет
Foto: Kristiina Paavel

В мае владелец хутора Мяэлтоа в Вильяндимаа Герт Каллас в ходе сельскохозяйственных работ нашел странную вещицу. Он обратился в департамент охраны старины, и в ходе экспертизы выяснилось, что речь идет о декоративной пуговице, крепящейся к одежде или головному убору.

Запонка относится к среднему или раннему бронзовому веку(1500-750 век до н.э.).


Ранее в Эстонии запонку находили лишь в 1836 году в Харьюмаа.

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