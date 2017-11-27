ФОТО: Хозяин хутора о застреленных полицией собаках: эти ”заигравшиеся щенки” покусали коров и загнали теленка в реку

В противовес заявлению защитника животных Хейки Валнера о том, что застреленные в Рапламаа полицейскими собаки были невинным щенками, которые не собирались никого атаковать, а просто заигрались, хозяин хутора, на котором все это произошло, утверждает, что ситуация была критической, пишет Maaleht.

Во вторник в 16:30 хозяину хутора позвонил помощник и сказал, что стадо коров с телятами преследуют две собаки. ”Я примчался на место. Собаки лаяли, коровы сбились в кучу, ситуация была напряженная. Одна корова пыталась отбивать нападение собак и была покусана. Другие коровы сбились в кучу, как стадо свиней, телята посередине”, — рассказывает хуторянин.

Мужчина отмечает, что поведение чужих собак непредсказуемо. Они могут напасть на коров, а в прошлом году напали на него самого, когда он попытался самостоятельно спасти стадо от атаки, что зафиксировано как, в скорой, так и полиции. ”Если ты уже сталкивался с подобным, то понимаешь, что это не игрушки и что-то простое, на что можно просто махнуть рукой”, — говорит он и добавляет, что позвонил в полицию, потому что ситуация показалась ему опасной. Кроме того, он боялся, что если попытается своими силами разогнать собак, то сам окажется виноватым.

”Я позвонил напрямую их начальнику и описал ситуацию. Сначала он посоветовал мне отгородить коров забором, но когда услышал, что происходит на заднем фоне, и понял, что я нахожусь между собаками и стадом, велел мне уходить оттуда и позвонить в центр тревоги, чтобы зафиксировать инцидент. Оператор центра тревоги спросил лишь, те ли это собаки, что лают на заднем фоне, и после утвердительного ответа сказал, что полиция сейчас приедет”, — рассказывает мужчина. По прибытию полиции на место собаки не реагировали ни на окрики стражей порядка, ни на мигание фонаря и продолжали нападать на коров.

По словам фермера, полицейские долго пытались установить с собаками контакт, но те все равно атаковали животных и не реагировали на людское вмешательство. Когда полицейские пытались приблизиться, собаки набрасывались и на них. ”Животные пострадали, их покусали […]. Одна корова вместе с теленком сбежала в другое стадо. Один теленок до сих пор не найден. Его, скорее всего, прогнали через забор в реку за пастбищем”, - сетует хуторянин.



”Такого, как описывает Хейки Валнер в своем блоге, что полицейским навстречу бежали разыгравшиеся щенки, не было. Полицейским навстречу бежали агрессивные нападающие собаки”, — говорит хуторянин. Всего, по его словам, было произведено 9 выстрелов.

Возможно ли было решить ситуацию другим способом? Мужчина говорит, что можно было бы связаться с хозяином, но никто не знал, кто он. Ждать, когда посветлеет, тоже не представлялось возможным. ”То, что у рычащего пса на ошейнике есть номер, не спасает. Особенно, если темно и этого ошейника не видно. После того, как собаки были застрелены, полиция сразу попыталась позвонить по указанному на ошейнике номеру, но он не работал”.

Уже позже, на парковке у полицейского участка, фермер случайно встретился с владельцем собак, который обвинил его в том, что он не отыскал его в Facebook и не позвонил. Хейки Валнер в своем блоге обещал лично приехать на место и навести у соседей справки о вызвавшем полицию владельце хутора. ”Что же мне было делать? — вопрошает тот. — Это ведь не мои собаки бегали не на привязи и нападали на других”.

Кроме того, ему непонятно, как собаки пробрались за электроизгородь. ”Если владелец говорит, что собаки просто играли, то корова собаке — не игрушка. Тем более двухнедельный теленок”, — говорит он и отмечает, что также в результате случившегося испуганное стадо могло проломить забор и убежать. ”Такое уже случалось, и тогда все винят хозяина, который позволяет своим животных слоняться по округе и наносить урон другим”, — отмечает мужчина.

По его словам, попавшие в прессу кадры были сделаны в неправильном месте: ”Если бы журналисты проехали чуть дальше, то нашли бы правильное стадо, а чуть поодаль — трупы собак, которые были унесены позже. Тогда все смогли бы увидеть, насколько большими были эти щенки.”