ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь

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Foto: Priit Simson

14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет.