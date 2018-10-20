20.10.2018, 16:12

ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь


rus.delfi.ee
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ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь
Foto: Priit Simson

14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет.

Прощание с Лаулом прошло сегодня в Домском соборе Таллинна.

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