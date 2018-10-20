20.10.2018, 16:12
ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь
14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет.
14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет.
Juhatuse liige
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA
Tähtaeg: 28.10.2018
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.