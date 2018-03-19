ФОТО: Ханно Певкур лишился места вице-спикера Рийгикогу: его заменит Лаанет

Сегодня утром состоялось собрание парламентской фракции Партии реформ, на котором обсуждался вопрос о том, кто станет вице-спикером Рийгикогу. Было решено, что Ханно Певкур должен покинуть этот пост, и его место займет Калле Лаанет.

Поскольку Ханно Певкур вскоре передаст бразды правления партией Кайе Каллас, сразу же встал вопрос и о том, что станет с еще одной его должностью: вице-спикера Рийгикогу. В кулуарах назывались два имени: Юргена Лиги и Калле Лаанета.

Вчера в своем письме однопартийцам Певкур обвинил в ведении тайной игры против него Лайне Рандъярв и Кейт Пентус-Розиманнус, по утверждению которых, Певкура якобы снимают с должности вице-спикера по просьбе и с ведома Каллас.

Каллас в своем ответе отметила, что против Певкура выступают многие члены фракции и если бы его интересовала не конкретная должность, а здоровье партии, то он бы сам подал в отставку.