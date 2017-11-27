ФОТО: Грузинская диаспора Эстонии отпраздновала двадцатилетие организации ”Мамули — Отечество”

25 ноября местная грузинская диаспора отпраздновала двадцатилетие со дня основания эстонско-грузинской организации ”Мамули — Отечество”, сообщает организация ”Грузинский дом”.

У истоков организации ”Мамули — Отечество” стояли Лeрри Джапаридзе, Яша Куршубадзе и Eднар Болквадзе. В 2009 году было принято решение о том, что различные грузинские организации будут объединены под одной крышей. Таким образом, была создана организация ”Картули Сахли — Грузинский Дом”.

На данный момент в организацию входят все основные грузинские общества Эстонии, в том числе грузинская воскресная школа ”Мзиури” и грузинский фольклорный ансамбль ”Мамули”.

В этот день в первый раз в истории грузинского сообщества Эстонии, прошла праздничная молебная служба на грузинском языке, которую провел представитель грузинской церкви, специально для этого приехавший из Стокгольма в Таллинн. Вечером в Национальной библиотеке было проведено торжественное мероприятие.

Специально для этого мероприятия из Грузии приехал глава департамента по диаспорам МИД Грузии Рати Брегадзе и представитель департамента Лела Швелидзе.

Вице-канцлер Министерства культуры Эстонии Аннели-Ли Реймаа вручила организации благодарственно письмо от министра культуры Эстонии Индрека Саара.

На встрече также выступили посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледияни и руководители национальных обществ Азербайджана, Молдавии, Украины и Польши. В завершении состоялся торжественный концерт. Среди множественных выступлении Камерный хор ”Калеве” как подарок исполнил грузинскую народную песню на грузинском языке.

Организация грузинского общества Эстонии ”Грузинский дом” занимается популяризацией грузинской культуры, а также укреплением дружбы между грузинским и эстонским народами.