ФОТО: "Государство, где важен каждый". Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список

”Именно это и есть ядро социал-демократического мировоззрения — с одной стороны свобода каждого человека быть самим собой, а с другой стороны — наше общее усилие для обеспечения равных возможностей каждому из нас, чтобы дела пошли лучше у всех. Защищать свободное общество, право каждого человека на свободу — это не постыдный труд, а дело чести. Социал-демократы делали это до сих пор и продолжат делать это. С радостью и страстью”, — добавил он.

”На этих выборах мы выдвигаем надежных и ярких кандидатов с большим опытом и экспертными знаниями и предлагаем продуманные и реально осуществимые решения. Решения, которые нужны для упрочнения долгосрочного успеха Эстонии. Мы призываем продолжать спокойно строить демократическое государство, которое вкладывается в обеспечение более равных возможностей для всех людей. Строить государство, в котором никого не оставляют в беде. Государство, где важен каждый”.



Самый сильный за все времена список кандидатов

Во второй половине дня на съезде были утверждены избирательный список (как отмечается в пресс-релизе партии, самый сильный за все времена) и избирательная программа на парламентские выборы 2019 года.

В избирательный список вошли 45 женщин и 80 мужчин. Партия отправляет на выборы в Рийгикогу своих опытных политиков — министров, депутатов Рийгикогу, бывших и нынешних членов Европарламента, а также ярких общественных деятелей и признанных представителей сферы культуры.

”Мы предлагаем на этих выборах надежных и ярких кандидатов, их опыт и знания, продуманные и реально осуществимые решения. Решения, которые нужны для упрочнения долгосрочного успеха Эстонии. Мы призываем продолжать спокойно строить демократическое государство, которое вкладывается в обеспечение более равных возможностей для всех людей. Строить государство, в котором никого не оставляют в беде. Государство, в котором важен каждый”, — заявил Евгений Осиновский.

По сравнению с другими партиями социал-демократы выделяются списком, в котором много кандидатов-новичков. ”В наших рядах в Рийгикогу впервые баллотируются Марина Кальюранд, Рийна Сиккут, Индрек Таранд, Катри Райк, Рене Таммист, Моника Хауканымм, Андрус Ваарик, Мадис Каллас, Рой Страйдер, Меэлис Лухт, Кадри Кыусаар, Хельве Сяргава, Тыну Оя, Анастасия Коваленко, Пирет Аус и многие другие”, — отметил генеральный секретарь партии Кальви Кыва.

”Если в прошлый раз среди первых номеров избирательных округов была лишь одна женщина — наша замечательная Хельмен Кютт, то сейчас — в четыре раза больше. В этот раз целая треть наших первых номеров — женщины. В общереспубликанском списке среди первых пятидесяти номеров — мужчин и женщин примерно поровну”, — сказал Евгений Осиновский.

В рядах социал-демократов в парламент баллотируются многие сильные руководители местных самоуправлений и яркие региональные активисты, в том числе старейшина волости Хийумаа Рейли Ранд, старейшина волости Муствеэ Юри Морозов, старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас, преподаватель Вильяндиской Академии культуры Тартуского университета Пирет Аус, руководитель Союза аграриев Яан Сырра и известный тренер по гребле Татьяна Яансон.

Информация о всех кандидатах — на сайте http://valimised2019.sotsid.ee

Первые тройки кандидатов от Социал-демократической партии по избирательным округам:

· Таллиннский округ Хааберсти, Кристийне и Пыхья-Таллинн: Свен Миксер, Рийна Сиккут и Яак Юске.

· Таллиннский округ Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита: Евгений Осиновский, Моника Хауканымм и Барби Пильвре.

· Таллиннский округ Нымме и Мустамяэ: Райнер Вакра, Хельве Сяргава, Март Мери

· Харью- и Рапламаа: Марина Кальюранд, Рене Таммист, Кадри Кыусаар

· Хийу-, Ляэне- и Сааремаа: Мадис Каллас, Рейли Ранд и Неэме Суур

· Ляэне-Вирумаа: Индрек Саар, Эне Аугасмяги, Ээрик Лумисте

· Ида-Вирумаа: Катри Райк, Эдуард Одинец, Максим Ильин

· Ярва- и Вильяндимаа: Хельмен Кютт, Сирет Пихельгас, Пирет Аус

· Йыгева- и Тартумаа: Эйки Нестор, Юри Морозов, Марика Саар

· Тарту: Хельо Пикхов, Тоомас Юргенстейн, Геа Кангиласки

· Выру-, Валга- и Пыльвамаа: Ивари Падар, Сирье Тобрелутс, Рейн Рандвер

· Пярнумаа: Индрек Таранд, Кадри-Аийя Вийк, Калев Кальюсте

Полные списки смотрите на карте:

*При наведении на карте курсора на иконку лупы открывается cписок кандидатов от округа