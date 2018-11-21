21.11.2018, 21:16

ФОТО: Госбюджет прошел в Рийгикогу второе чтение. Оппозиция решила дальше не тянуть

 (31)
rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 68 pilti
Eelarvearutelu Riigikogus Foto: Tiit Blaat

Сегодня в Рийгикогу началось второе чтение госбюджета. Оппозиция во главе с Партией реформ критично относится к проекту бюджета.

В итоге оппозиция специально растягивает время, используя право на перерыв. Заседание Рийгикогу плавно переросло в ночное.

В итоге оппозиция сдалась и отказалась от тактики растягивания времени. Госбюджет прошло второе чтение, и ни одно из 58 предложений по внесению изменений не было принято.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая глава МВД, новая тюрьма в Таллинне и второе чтение госбюджета

21.11.2018
В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Читайте, что мы знаем о новой главе МВД Катри Райк, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl и как шведские банкиры душили Эстонию.
Подробнее

Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”

21.11.2018
Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь.
Подробнее




Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе

21.11.2018
Бизнесмен Таави Котка, Разработчик роботов-почтальонов Starship Technologies и OSA DC попали в топ предприятий-двигателей прогресса в Европе по версии известного британского издания Financial Times.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €