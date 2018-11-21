ФОТО: Госбюджет прошел в Рийгикогу второе чтение. Оппозиция решила дальше не тянуть

В итоге оппозиция специально растягивает время, используя право на перерыв. Заседание Рийгикогу плавно переросло в ночное.

В итоге оппозиция сдалась и отказалась от тактики растягивания времени. Госбюджет прошло второе чтение, и ни одно из 58 предложений по внесению изменений не было принято.