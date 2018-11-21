ФОТО: Госбюджет прошел в Рийгикогу второе чтение. Оппозиция решила дальше не тянуть(33)
Сегодня в Рийгикогу началось второе чтение госбюджета. Оппозиция во главе с Партией реформ критично относится к проекту бюджета.
Сегодня в Рийгикогу началось второе чтение госбюджета. Оппозиция во главе с Партией реформ критично относится к проекту бюджета.
В итоге оппозиция специально растягивает время, используя право на перерыв. Заседание Рийгикогу плавно переросло в ночное.
В итоге оппозиция сдалась и отказалась от тактики растягивания времени. Госбюджет прошло второе чтение, и ни одно из 58 предложений по внесению изменений не было принято.
Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
Team leader for general ledger team
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Kliima- ja energiaprogrammi juht
STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI ...
Tähtaeg: 27.11.2018
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.