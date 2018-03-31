ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее

Ведущий солист балетной труппы театра Vanemuine Брандон Александер уже давно не вызывает у местной публики удивления, и теперь люди ходят в театр, чтобы восхититься им, пишет Eesti Päevaleht.

Сам Брандон родом из Техаса. Балетом начал заниматься в 11 лет, а позже стал получать стипендии, что помогало ему сосредотачиваться на балете, а не поиске денег для учебы. После окончания школы молодой человек работал в местных труппах, а на одном из конкурсов в Нью-Йорке разговорился с примой Vanemuine Хейли Блэкбёрн. ”Не знаю, как это точно случилось. На этих конкурсах ты общаешься со многими людьми, узнаешь, откуда они, что говорят. И я решил попробовать”, — рассказывает мужчина.



”Расовой ненависти я не видел, и меня лично это, к счастью, не коснулось. Знаю, что до моего приезда ситуация была хуже, но к настоящему моменту все немного изменилось. Безусловно, еще есть куда стремиться, но все, что касается ”других” людей — в том, числе людей с другим цветом кожи, приезжающих сюда жить —, то Эстония все-таки еще молодое государстве, и условий для самых разных людей становится все больше. Просто необходимо время, чтобы люди привыкли видеть не таких, как они”, — рассуждает танцор.