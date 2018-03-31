31.03.2018, 19:25

ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее

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Райво Поом
Райво Поом
EST 3
ФОТО: ”Горячий парень из Техаса” заставляет сердца эстонских женщин биться быстрее
Kuue aasta on Brandon Eestis harjunud, isegi külm ilm ei tee enam tuska.Raido Vint

Ведущий солист балетной труппы театра Vanemuine Брандон Александер уже давно не вызывает у местной публики удивления, и теперь люди ходят в театр, чтобы восхититься им, пишет Eesti Päevaleht.

Сам Брандон родом из Техаса. Балетом начал заниматься в 11 лет, а позже стал получать стипендии, что помогало ему сосредотачиваться на балете, а не поиске денег для учебы. После окончания школы молодой человек работал в местных труппах, а на одном из конкурсов в Нью-Йорке разговорился с примой Vanemuine Хейли Блэкбёрн. ”Не знаю, как это точно случилось. На этих конкурсах ты общаешься со многими людьми, узнаешь, откуда они, что говорят. И я решил попробовать”, — рассказывает мужчина.

”Расовой ненависти я не видел, и меня лично это, к счастью, не коснулось. Знаю, что до моего приезда ситуация была хуже, но к настоящему моменту все немного изменилось. Безусловно, еще есть куда стремиться, но все, что касается ”других” людей — в том, числе людей с другим цветом кожи, приезжающих сюда жить —, то Эстония все-таки еще молодое государстве, и условий для самых разных людей становится все больше. Просто необходимо время, чтобы люди привыкли видеть не таких, как они”, — рассуждает танцор.

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