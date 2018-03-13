ФОТО: Глава МВД обещает поднять зарплату пожарным до 1000 евро в 2019 году. Спасет ли это от нехватки кадров?

Сегодня министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт встретился с лидером Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпом Петерсоном, чтобы обсудить аспекты труда сотрудников подведомственного МВД Спасательного департамента. Позднее днем состоялась встреча министра и представителей профсоюза спасателей.

Одной из главных проблем в этой сфере на протяжении многих лет является сравнительно низкая заработная плата. Например, в соседних Латвии и Литве спасатели получают средний по стране оклад, а отечественные пожарные вынуждены довольствоваться зарплатой на 300-400 евро ниже среднестатистической по Эстонии.

После этой встречи министр Анвельт на своей странице в социальной сети написал следующее: "Зарплата спасателей — это приоритет №1 для меня. Я хочу, чтобы средняя основная зарплата спасателя поднялась в следующем году на 23,8%. И это без учета дополнительных выплат! Мы должны действовать сейчас же. Мы уже столкнулись с трудностями при вербовке спасателей. В ближайшие годы свыше 100 спасателей выйдут на пенсию, а на рынке труда появляется на треть меньше молодых людей, чем 8 лет назад. Это значит, что ряды спасателей очень поредеют!".

Facebook - Андрес Анвельт

Сегодня в Доме профсоюзов в Таллинне (Лаулупео, 24) состоялся инфодень, посвященный теме оплаты труда работников Спасательного департамента. Наряду с министром внутренних дел и главой профсоюзов, в нем приняли участие представители почти 50 спасательных команд. В качестве одного из шагов по решению проблемы зарплаты стало предложение министра о повышении среднего оклада спасателей до суммы 1000 евро брутто в месяц. По мнению же самих спасателей, эта сумма в свою очередь через год могла бы подняться до 1200 евро. По оценке министра, это, однако, невозможно.

Некоторые факты из жизни эстонских спасателей • Рост окладов :

2015 – 3,6%

2016 – 4,9%

2017 – 1,3%

2018 – 5,9%



• Прогнозируемая средняя зарплата в 2018 году составит 920 евро. В эту сумму входят дополнительные выплаты (11%) за ночные рабочие часы, праздники и переработки. Основной средний оклад спасателя в январе 2018 года составил 808 евро. Это на 400 евро меньше, чем средняя зарплата по стране!



• В Спасательном департаменте не заполнено 27 вакансий. Треть конкурсов проваливается, в Локса, Ласнамаэ, Палдиски, Кехра, например, просто не было кандидатов.



• Спасатели уходят с работы в первую очередь из-за низкой зарплаты. В прошлом году 21 спасатель ушел с работы из-за проблем со здоровьем. Это почти в 2 раза больше, чем в 2014 году.



•Средний возраст спасателей в 2017 году – 41,2 года. В ближайшие 4 года на пенсию выйдут 119 спасателей. А на рынке труда появляется на треть меньше молодых людей, чем 8 лет назад.

Ряды спасателей неизбежно поредеют!



• 45% спасателей подрабатывают на другой работе.

По итогам инфодня министр внутренних дел Андрес Анвельт выступил со следующим заявлением: ”Я отправлюсь на обсуждение бюджетной стратегии в правительстве с ходатайством о средней зарплате в 1000 евро для спасателей. … До сих пор, когда речь шла о зарплате спасателей, говорили о зарплате с учетом дополнительных выплат: за переработки, ночные часы и праздники, — в среднем получается 920 евро. Однако в реальности оклад гораздо ниже — 808 евро. И это на 400 евро ниже, чем средняя зарплата по стране".

В апреле состоится обсуждение бюджетной стратегии, на котором глава МВД выступит с предложением повысить среднюю основную зарплату спасателей до 1000 евро.