ФОТО: Глава МИД Эстонии Свен Миксер находится с визитом в Республике Молдова

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прибыл с официальным визитом в Кишинев по приглашению своего молдавского коллеги Андрея Галбура.

В рамках визита Миксер уже встретился с вице-премьером и главой МИД Республики Молдова (РМ) Андреем Галбуром. После встречи министры провели совместную пресс-конференцию, на которой глава молдавского МИД поблагодарил эстонского коллегу за поддержку на пути евроинтеграции в рамках Восточного партнерства — в 2014 году РМ получила безвизовый режим с ЕС, а с 1 января 2016 года заработала и Ассоциация с Евросоюзом, передает пресс-служба Министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ).

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На встрече с молдавскими СМИ Свен Миксер назвал проведенные с его молдавским коллегой переговоры ”очень полезными” для обеих стран. ”За всю 25-летнюю историю с момента установления двусторонних дипломатических отношений, наши связи всегда оставались очень хорошими, более того — они становились только сильнее и глубже”, — заявил глава МИД Эстонии.

По его словам, Договор об Ассоциации между РМ и ЕС является ”хорошей базой для развития двусторонних отношений” между Кишиневом и Таллинном: ”Эстония верит, что ассоциированное членство является лучшим решением для Молдовы и поддерживает ее на этом пути”. Он напомнил, что на различные программы в Молдове эстонские власти потратили порядка миллиона евро: ”Такими проектами являются модернизация медицинского страхования и медицинского обслуживания в Молдове”.

В программу визита главы в Молдову эстонского дипломатического ведомства также были включены встречи со спикером Парламента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом. Свен Миксер также встретился и с президентом Игорем Додоном, который находится на посту лишь с декабря 2016 года. Радио Europa Libera (”Свободная Европа”) в Молдове обратило внимание на факт, что эстонский министр будет первым высокопоставленным чиновником из ЕС, которого примет пророссийский настроенный глава молдавского государства.