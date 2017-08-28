ФОТО: Гимназия Козе в ожидании замены вредного для здоровья освещения

В гимназии Козе ученики начальной школы и учителя страдают из-за плохого освещения: столы освещены слишком сильно, а ученики за крайними партами сидят в тени. Ситуация с неправильным освещением длится четыре года, но школьникам и педагогам пока приходится ждать, потому что волость и строительная фирма продолжают судиться, пишет Eesti Päevaleht.

Напомним, что в 2012 году строительная фирма Riverside OÜ реновировала гимназию Козе. В ее задачи входила и работа с освещением, которую заказала управа волости Козе. Жалобы начали поступать на первом после строительства учебном году: у детей и учителей стали болеть глаза и голова.

Как Delfi писал ранее, аналитик по освещению Тийу Тамме резюмировала, что выбранные светильники не подходят для помещений с низким потолком. Светильники, предусмотренные проектом, строительная фирма поменяла без согласования; это также не отвечает требованиям. По словам Тамме, эти лампы чересчур мощны и расположены на слишком низком уровне.

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Волость Козе обвиняет фирму в том, что в ходе ремонта светильники были заменены на более дешевые и некачественные. Руководитель строительной фирмы Riverside адвокат Рауль Тальтс подтверждает, что фирма установила именно такое освещение, как и было указано в проекте, но проект оказался неверным.

Дело находится на рассмотрении в Харьюском уездном суде.

