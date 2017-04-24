ФОТО: Гимназисты приступили к написанию государственных экзаменов

Сегодня начался период государственных экзаменов, и открыл его экзамен по эстонскому языку как родному. В этом году на государственные экзамены зарегистрировалось более 10 400 экзаменуемых.

На первый экзамен в понедельник, 24 апреля, зарегистрировалось 6842 учащихся. В среду, 26 апреля, состоится экзамен по эстонскому языку как второму языку. Последний экзамен, по математике пройдет 12 мая.

Первые результаты экзаменов появятся к 19 июня в инфосистеме EIS и на государственном портале. Огранизацией государственных экзаменов занимается подведомственное Министерству образования и науки целевое учреждение Innove.

Delfi посетил Гимназию Густава Адольфа, чтобы посмотреть, как гимназисты приступили к написанию экзамена.

Обращение министра образования и науки Майлис Репс в связи с началом государственных экзаменов:

Дорогие учащиеся!

Длина шага взрослого человека составляет примерно 70-80 сантиметров. Не знаю, подходящая ли это единица для измерения миропознания, но это никогда не мешало никому сделать первый шаг на пути к намеченной цели. Путешественники и первооткрыватели в своем стремлении вперед оставляли позади сотни и тысячи километров. Точно так же, класс за классом, и вы преодолевали школьную дорогу длиной в двенадцать лет и сегодня добрались до первого выпускного экзамена.

Напоминание о том, что учеба никогда не заканчивается, следовало бы разместить над каждой дверью, куда бы она ни вела — в школу, в дом, на работу. Хоть учеба в гимназии и заканчивается государственными экзаменами, но в вашей жизни начнется новый этап. Экзамен — это именно то место, где от нас требуется демонстрировать наши знания и умения на практике, экзамены помогают нам определиться, куда двигаться дальше, чтобы получить профессию.

Дорогие учащиеся, мне хочется надеяться, что вы сегодня на подъеме. Вы наверняка понимаете, насколько широк выбор доступных вам возможностей. Мир, несомненно, очень сложен, но при этом и невероятно интересен, и ключ к успешной жизни кроется в желании учиться. Иными словами, как и куда вы хотите попасть, определяют только ваши предприимчивость и усердие.

Мне хотелось бы, чтобы вы никогда не забывали о том, что магия образования — это магия открытия, удовольствие от учебы — это удовольствие от путешествия к новым целям. Сегодняшний экзамен можно расценивать как промежуточную остановку на распутье, где несколько дорог расходятся в тысячи путей, ведущих к открытиям, к познанию себя и мира.

Возвращаясь к сказанному, хочется добавить, что длина шага у взрослого человека не увеличивается, но, ступая вперед с умом и оптимизмом, можно достичь многого.