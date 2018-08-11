11.08.2018, 19:24

ФОТО: Фестиваль Эмайыги в Тарту


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 167 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в Тарту в рамках фестиваля реки Эмайыги состоялся традиционный парад на воде.

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Tallinn Hockey weekend
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