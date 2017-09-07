ФОТО: Фасад Горхолла украсили суперграфикой, но департамент недоволен

По инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса на фасад Горхолла была нанесена большая картина. Генеральный директор Департамента охраны памятников истории и культуры не разделяет его восторг.
В среду вечером молодые художники нанесли на фасад Горхолла в Таллинне суперграфику.
Департамент охраны памятников истории и культуры считает подобную самодеятельность на стене памятника архитектуры непозволительной.
Глава департамента Сийм Райе сообщил ERR, что любые изменения внешнего вида памятников культуры нужно проводить согласно проекту и согласовывать с департаментом.
Сам Мярт Сультс (Центристская партия) не видит никаких нарушений в своей деятельности.