07.09.2017, 09:45

ФОТО: Фасад Горхолла украсили суперграфикой, но департамент недоволен

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rus.delfi.ee
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Linnahalli seinamaaling
Linnahalli seinamaalingFoto: Madis Veltman

По инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса на фасад Горхолла была нанесена большая картина. Генеральный директор Департамента охраны памятников истории и культуры не разделяет его восторг.

В среду вечером молодые художники нанесли на фасад Горхолла в Таллинне суперграфику.

Департамент охраны памятников истории и культуры считает подобную самодеятельность на стене памятника архитектуры непозволительной.

Глава департамента Сийм Райе сообщил ERR, что любые изменения внешнего вида памятников культуры нужно проводить согласно проекту и согласовывать с департаментом.

Сам Мярт Сультс (Центристская партия) не видит никаких нарушений в своей деятельности.

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