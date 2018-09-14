14.09.2018, 19:53

ФОТО: "Это не может больше так продолжаться". Isamaa утвердила заявление о переводе всех школ на эстонский язык обучения

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rus.delfi.ee
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Isamaa arutas valimislubadusi Foto: Isamaa

Сегодня партия Isamaa провела собрание в "Котле культуры" в Таллинне. Около пары сотен членов партии обсудили обещания на выборах и утвердили заявление о эстоноязычном школьном образовании.

"Собрание партии Isamaa радо, что в эстонском обществе наконец-то началась дискуссия по существу о замене двуязычной образовательной системы образованием лишь на эстонском языке", — гласит заявлении партии.

"Использование и изучение эстонского языка — право каждого человека, и Эстонское государство должно гарантировать доступность этого основного права для всех живущих здесь людей", — пишет Isamaa.

При этом партия не согласна с предложениями позволить интеграционном процессу протекать самостоятельно или же объединить эстонские и русские школы в учреждения с двуязычным обучением. По их мнению, двуязычные учебные учреждения могут привести к расширению влияния русского языка.

"В Таллинне сейчас работают 409 педагогов, не имеющих достаточного уровня владения эстонским языком. Это не может больше так продолжаться, ситуация не изменится без вмешательства со стороны государства", — указано в заявлении партии.

В качестве сроков для перехода на эксклюзивно эстоноязычное обучение партия предлагает установить 4 года.

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