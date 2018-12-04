04.12.2018, 08:00

ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина

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ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина
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Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.

От редакции:

Автор данной картины — современный эстонский художник Марко Мяэтамм. Написанная в 2016 году картина называется "Все веселятся" и на ней действительно изображены люди различных рас и животные, придающиеся любовным утехам. Kroonika писала еще 23 ноября, что данная картина в находящейся в торговом центре T1 галерее Tallinn Art Space с самого открытия возмутила некоторых посетителей.

Foto: Repro

Сам Мяэтамм описывает картину, как свое видение того, что происходит в обществе — изображенное на картине можно легко увидеть на афтепати на какой-нибудь вилле в Маями, нравится нам это или нет. Художник отмечает, что судя из отзывов, он достиг своей цели, ведь искусство должно вызывать у людей эмоции. Однако его удивило, что картина, выставлявшаяся как в Городской галерее в Таллинне, так и в Париже, лишь сейчас привлекла внимание общественности, более полутора лет спустя.

"Если посетителя галереи что-то вгоняет в краску, то нужно заглянуть внутрь себя. Там могут скрываться различные черти", — отметил Мяэтамм.

Руководитель Tallinn Art Space Яак Виснап также не видит проблемы в картине.

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