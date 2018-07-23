23.07.2018, 16:05

ФОТО: "Это ее личное дело, несправедливо связывать это с разногласиями в партии". Евгений Осиновский объяснил отставку Урве Пало

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дополнено в 16:47
rus.delfi.ee
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Foto: Madis Veltman

Урве Пало сегодня сообщила однопартийцам и общественности, что уходят в отставку с поста министра предпринимательства и инфотехнологий и покидает Социал-демократическую партию. После 16 часов перед офисом партии председатель партии Евгений Осиновский дал разъяснения представителям СМИ, в это же время встретилась с журналистами и Урве Пало.

Осиновский признает, что решение Пало было неожиданным как для него, так и для остальных однопартийцев. "Ее вклад в эстонскую политику значительный. В силу этого мне безмерно жаль, что Урве Пало решила уйти из политики. Но поскольку она очень решительная женщина, то ее решение очень обдуманное и окончательное. Хотя оно меня огорчает, разумеется, я должен его уважать. Я могу повторить то, что также сказал Урве лично: спасибо, что вкладывалась в социал-демократов и Эстонию".

Осиновский признает, что решение Пало — ее личное дело и она об этом думала уже долгое время и во время отпуска пришла к пониманию, что не хочет больше оставаться ни в партии, ни министром.

Связано ли это с конфликтами в партии? "Поговорив с Урве, могу сказать, что причины намного глубже и она обдумывала это долгое время, следовательно, несправедливо связывать это с разногласиями, которые общественность раздула".

Может ли это отражать ее разочарование в партии? "Как сказала сама Пало, для нее, будучи 12 лет в политике, определенный жизненный этап прошел и она видела, что это символично при уходе из политики".

"Как председатель партии я также чувствую ответственность, и это не что-то, чему я был бы рад, но таково это решение и нужно жить дальше. В силу решения Пало партия теперь должна начинать искать нового члена правительства", — сказал Осиновский.

Когда Пало уйдет из правительства и вернется в Рийгикогу, по словам Осиновского, еще не решено: "Мы еще должны обсудить это с премьер-министром, и в ближайшие дни это будет определено".

Пало пояснила журналистам, что долго обдумывала уход из партии. Пало подчеркнула, что причина была не в разногласиях в партии, но они ускорили то, что она ушла. "Если бы разногласий не было, я ушла бы на месяц позже", — отметила она.

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