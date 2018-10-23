23.10.2018, 14:45

ФОТО: Эстонский взвод провел последний совместный патруль с Французским иностранным легионом

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 34 pilti
Jalaväerühm Estpla-26 ühispatrull Võõrleegioni sõduritega Foto: Eesti Kaitsevägi

В прошедшую субботу пехотный взвод Estpla-26 провёл последний совместный патруль в городе Гао с солдатами Иностранного легиона, которые в октябре заканчивают свою службу в Мали. За последние два с половиной месяца эстонские солдаты и подразделения Иностранного легиона провели более десятка совместных операций, сообщает Генеральный штаб Сил обороны.

По словам командира взвода младшего лейтенанта Янека Байдужи, взаимодействие с Иностранным легионом было на хорошем уровне. ”Легион быстро принял нас за своих — интегрирование новых людей является для них обычным делом”, — сказал младший лейтенант Байдужа.

Контроль над операцией в Мали примет на себя Франко-германская бригада, личный состав которой будет принимать участие в двух разных операциях на территории Мали. Французские подразделения присоединятся к операции ”Бархан”, а немецкий контингент будет принимать участие в миссии Организации объединенных наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Франко-германская бригада была основана под конец холодной войны по инициативе канцлера ФРГ Гельмута Коля и президента Франции Франсуа Миттерана. Штаб бригады расположен в немецком городе Мюльхайм недалеко от французской границы, подразделения бригады постоянно располагаются как в Германии, так и во Франции.

Служба пехотного взвода Estpla-26 в Мали продлится до декабря этого года, после чего на смену прибудет новое подразделение, образованное на основе скаутского батальона. Задачей эстонского пехотного взвода в Мали является обеспечение безопасности на полевой базе Гао.

Целью французской военной операции ”Бархан” является поддержка Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с радикальными исламистами, препятствуя тем самым распространению угрожающей Европе нелегальной иммиграции и торговле людьми.

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