29.08.2018, 13:50

ФОТО: Эстонский взвод приступил к выполнению своих боевых задач в Мали

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rus.delfi.ee
EST
Mali
MaliFoto: kaitsevägi

Эстонский пехотный взвод Estpla-26 приступил на прошлой неделе к выполнению своих основных боевых задач в Мали, за это время три раза укомплектовывая личным составом пропускной пункт и контрольные посты на военной базе Гао, а также принимая участие в совместном с французскими солдатами патруле, сообщает генштаб Сил обороны.

”Работа на пропускном пункте подразумевает постоянную готовность проверять и обыскивать посещающих территорию базы людей и транспортные средства, а также обеспечивать охрану периметра военного городка. Работающие на военной базе местные жители достаточно быстро привыкли к основательности и профессиональности эстонцев и никакого недопонимания у нас не возникло — так некоторые местные, кто в начале недели разговаривали с эстонскими солдатами на французском или английском языке, к концу недели приветствовали наших солдат уже на эстонском”, — сказал командир взвода Estpla-26 младший лейтенант Янек Баидужа.

Совместный патруль с солдатами французского Иностранного легиона привёл эстонских солдат в город Гао и его окрестности. Передвигающиеся пешком и на броневиках эстонские солдаты ознакомились с местными условиями и городской местностью, что является необходимым для точного планирования патрулей.

Эстония поддерживает операцию ”Бархан” пехотным взводом и подразделением обеспечения, в чьи задачи входит обеспечение безопасности на полевой базе Гао. Задачей французской военной операции является поддержка Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с радикальными исламистами, препятствуя тем самым распространению угрожающей Европе нелегальной иммиграции и торговле людьми.

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