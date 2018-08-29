ФОТО: Эстонский взвод приступил к выполнению своих боевых задач в Мали

”Работа на пропускном пункте подразумевает постоянную готовность проверять и обыскивать посещающих территорию базы людей и транспортные средства, а также обеспечивать охрану периметра военного городка. Работающие на военной базе местные жители достаточно быстро привыкли к основательности и профессиональности эстонцев и никакого недопонимания у нас не возникло — так некоторые местные, кто в начале недели разговаривали с эстонскими солдатами на французском или английском языке, к концу недели приветствовали наших солдат уже на эстонском”, — сказал командир взвода Estpla-26 младший лейтенант Янек Баидужа.

Совместный патруль с солдатами французского Иностранного легиона привёл эстонских солдат в город Гао и его окрестности. Передвигающиеся пешком и на броневиках эстонские солдаты ознакомились с местными условиями и городской местностью, что является необходимым для точного планирования патрулей.

Эстония поддерживает операцию ”Бархан” пехотным взводом и подразделением обеспечения, в чьи задачи входит обеспечение безопасности на полевой базе Гао. Задачей французской военной операции является поддержка Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с радикальными исламистами, препятствуя тем самым распространению угрожающей Европе нелегальной иммиграции и торговле людьми.