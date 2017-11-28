ФОТО: Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы

Вчера адвокаты эстонских судовых охранников сказали, что те могут выйти из индийской тюрьмы уже сегодня в 6 утра по местному времени, и, по данным Delfi, к данному моменту мужчины выпущены на свободу.

Вчера вечером на место прибыл консул Матс Куускемаа.

Пресс-секретарь МИДа подтвердила, что сейчас консул вместе с эстонскими судовыми охранниками находится за пределами тюрьмы, и они направляются в гостиницу.

27 ноября Индийский суд города Ченнай оправдал годами находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу.

В Министерстве иностранных дел сказали Delfi, что положительное решение действительно было вынесено и оно касается всех 35 судовых охранников. 14 эстонских охранников были задержаны в Индии еще в октябре 2013 года, и дело за это время прошло несколько судебный инстанций.

Прокуратура Индии может в течение 90 дней обжаловать решение.