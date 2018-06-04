04.06.2018, 19:33

ФОТО: Эстонские военные моряки обнаружили остовы пяти затонувших судов


rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 5 pilti
Eesti merealadelt leitud vrakid Foto: Eesti kaitsevägi

В ходе противоминных учений Open Spirit 2018 военнослужащие ВМС Эстонии обнаружили остовы пяти затонувших судов.

Длина самого большого затонувшего судна составляет около 85 метров, сообщила в понедельник, 4 июня, пресс-служба Сил обороны.

На борту судна с металлическим корпусом есть пушки вероятного калибра 120 и 70 мм, поэтому речь, скорее всего, идет о военном корабле, пишет rus.err.ee.

Сделанные замеры, изображения с гидролокаторов и информация о местоположении затонувших кораблей переданы Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею.

Противоминные учения Open Spirit 2018 проводились при участии 15 государств-членов НАТО и партнеров альянса 11-25 мая. В их ходе была проверена морская территория площадью 300 квадратных километров. Было обнаружено, в частности, 90 неразорвавшихся мин и боеприпасов и 216 якорей минных заграждений.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

04.06.2018
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.
Подробнее



Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

04.06.2018
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

04.06.2018
Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
183,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

04.06.2018
Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.
Подробнее


"Воскресший" Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью с ним

04.06.2018
Главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман хотела пригласить российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство на прошлой неделе инсценировали украинские спецслужбы, в свою программу на телеканале "112 Украина", но он соглашается на интервью только за деньги.
Подробнее


Четыре дня невыносимого ужаса: история спасения туристки в пустыне

04.06.2018
Новозеландская туристка Клэр Нельсон не могла даже вообразить, что, отправляясь в пешую прогулку по национальному парку США Джошуа-Три, она станет героиней одной из наводящих ужас историй выживания вдали от цивилизации.
Подробнее