04.06.2018, 19:33

ФОТО: Эстонские военные моряки обнаружили остовы пяти затонувших судов


rus.delfi.ee
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Galerii: 5 pilti
Eesti merealadelt leitud vrakid Foto: Eesti kaitsevägi

В ходе противоминных учений Open Spirit 2018 военнослужащие ВМС Эстонии обнаружили остовы пяти затонувших судов.

Длина самого большого затонувшего судна составляет около 85 метров, сообщила в понедельник, 4 июня, пресс-служба Сил обороны.

На борту судна с металлическим корпусом есть пушки вероятного калибра 120 и 70 мм, поэтому речь, скорее всего, идет о военном корабле, пишет rus.err.ee.

Сделанные замеры, изображения с гидролокаторов и информация о местоположении затонувших кораблей переданы Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею.

Противоминные учения Open Spirit 2018 проводились при участии 15 государств-членов НАТО и партнеров альянса 11-25 мая. В их ходе была проверена морская территория площадью 300 квадратных километров. Было обнаружено, в частности, 90 неразорвавшихся мин и боеприпасов и 216 якорей минных заграждений.

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