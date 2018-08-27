ФОТО: Эстонская художественная академия празднует новоселье

Сегодня, 27 августа, в Таллинне на углу Пыхья пуйестеэ и улицы Коцебу состоялось открытие нового здания Эстонской художественной академии (EKA).
Как сообщалось ранее, новое здание объединит все специальности, обучение которым в последние десять лет велось в разных местах. В честь открытия учебного здания состоится торжественная церемония, которая завершится праздником новоселья, на котором выступят ансамбли выпускников, студентов и друзей академии. Новое здание академии, строительство которого завершается в юбилейном году, является символическим подарком к сотому дню рождения Эстонской Республики.
”Художественная академия — это высшее учебное заведение, которое готовит тех, кто создают, запечатлевают, сохраняют и развивают культуру Эстонии. Большую часть нашей визуальной культуры и жизненной среды сформировали именно закончившие EKA специалисты, а о сохранении и осмыслении этого культурного слоя заботятся получившие здесь образование эксперты по охране памятников старины и искусствоведы”, — сказал ректор Эстонской художественной академии Март Кальм. ”Предшественник академии — Таллиннская школа индустриальных искусств — играла в 1918 году важную роль в создании Эстонской Республики, а выпускники действовавшего в советское время Таллиннского университета искусств, в том числе Хейнц Валк, Энн Пылдроос и Леонард Лапин, были ключевыми фигурами движения за восстановление независимости”, — отметил Кальм.
По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, завершение строительства здания учебного заведения, формирующего эстонское искусство, именно к столетию страны имеет символические значение. ”Пути создания чего-либо не бывают легкими. Это большая радость, что именно в юбилейном году открывается место, в котором будут готовить выдающихся деятелей искусства Эстонии. Будущим поколениям это событие будет напоминать металлическая плита ЭР100, которая будет установлена на стене нового здания”, — сказал Рохумаа.
На праздник открытия нового здания Эстонской художественной академии ожидаются студенты, преподаватели и выпускники. В течение дня можно будет ознакомиться с архитектурой здания и его авторами, с новыми мастерскими, студиями и учебными помещениями. Для всех интересующихся будет открыта и самая уникальная и богатая в стране библиотека архитектуры, дизайна и искусства. Свои двери откроет и новая большая галерея, в которой с сентября будут проводиться выставки студентов академии и приглашенных художников, а также серии отрытых лекций.
На торжественной церемонии открытия академии выступят с речью президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, ректор и академик Март Кальм, министры Майлис Репс и Индрек Саар, мэр Таллинна и член куратория академии Таави Аас, представитель архитектурного бюро KUU Эйк Херманн, а также эмерит-профессор и выпускник академии Леонард Лапин. Вечером состоится презентация новой книги ”Новое здание Художественной академии”, а также откроется выставка истории здания ”Новый дом EKA. Наследие чулочной фабрики”.