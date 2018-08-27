ФОТО: Эстонская художественная академия празднует новоселье

По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, завершение строительства здания учебного заведения, формирующего эстонское искусство, именно к столетию страны имеет символические значение. ”Пути создания чего-либо не бывают легкими. Это большая радость, что именно в юбилейном году открывается место, в котором будут готовить выдающихся деятелей искусства Эстонии. Будущим поколениям это событие будет напоминать металлическая плита ЭР100, которая будет установлена на стене нового здания”, — сказал Рохумаа.

На праздник открытия нового здания Эстонской художественной академии ожидаются студенты, преподаватели и выпускники. В течение дня можно будет ознакомиться с архитектурой здания и его авторами, с новыми мастерскими, студиями и учебными помещениями. Для всех интересующихся будет открыта и самая уникальная и богатая в стране библиотека архитектуры, дизайна и искусства. Свои двери откроет и новая большая галерея, в которой с сентября будут проводиться выставки студентов академии и приглашенных художников, а также серии отрытых лекций.

На торжественной церемонии открытия академии выступят с речью президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, ректор и академик Март Кальм, министры Майлис Репс и Индрек Саар, мэр Таллинна и член куратория академии Таави Аас, представитель архитектурного бюро KUU Эйк Херманн, а также эмерит-профессор и выпускник академии Леонард Лапин. Вечером состоится презентация новой книги ”Новое здание Художественной академии”, а также откроется выставка истории здания ”Новый дом EKA. Наследие чулочной фабрики”.