ФОТО: Эстонская фирма украсит десятиметровую елку в центре Лондона

"Мы хотели придать городскому пространству ощущение природы, инсталляция инспирирована покрытой сверкающим инеем царственной елью из глубины скандинавского леса. Хотя дерево составлено из модулей 2D, оно производит полный эффект 3D", — сообщила в субботу разработчик дизайна елки Кристийна Карьюс.

"Наши рождественские ели и раньше славились, например, несколько лет назад мы украсили главную елку Санкт-Петербурга,- сказал руководитель Adam BD Ивари Роозилехт. — Почерк дизайнеров фирмы Adam давно известен, например, к столетию независимости Эстонии, Латвии и Литвы за последний год были созданы масштабные дизайнерские решения, а также лед-светильниками оформлено освещение площади Вабадузе в Таллиннне и фасады здания Manta".