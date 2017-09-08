ФОТО: "Эстонцы выбрали путь свободы и демократии". Борис Джонсон посетил Тапа

Foto: Kaitseväe peastaap

Сегодня военный городок 1-й пехотной бригады в Тапа посетил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Джонсон встретился со служащими в Тапа британскими солдатами и получил обзор деятельности НАТО в Эстонии.