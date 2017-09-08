08.09.2017, 18:50

ФОТО: "Эстонцы выбрали путь свободы и демократии". Борис Джонсон посетил Тапа

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rus.delfi.ee
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ФОТО: "Эстонцы выбрали путь свободы и демократии". Борис Джонсон посетил Тапа
Foto: Kaitseväe peastaap

Сегодня военный городок 1-й пехотной бригады в Тапа посетил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Джонсон встретился со служащими в Тапа британскими солдатами и получил обзор деятельности НАТО в Эстонии.

"Эстонцы выбрали путь свободы и демократии, вы являетесь частью НАТО, и солдаты Великобритании находятся здесь для вашей поддержки, помощи в сохранении мира и при необходимости для того, чтобы дать отпор всем противникам", — сказал Джонсон.

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