ФОТО: "Эстонцы выбрали путь свободы и демократии". Борис Джонсон посетил Тапа

Сегодня военный городок 1-й пехотной бригады в Тапа посетил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Джонсон встретился со служащими в Тапа британскими солдатами и получил обзор деятельности НАТО в Эстонии.
"Эстонцы выбрали путь свободы и демократии, вы являетесь частью НАТО, и солдаты Великобритании находятся здесь для вашей поддержки, помощи в сохранении мира и при необходимости для того, чтобы дать отпор всем противникам", — сказал Джонсон.
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