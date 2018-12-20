ФОТО: Эксперт обнаружил в новых ИД-картах уязвимость. Департамент: это не опасно

В конвертах находятся ИД-карты и ПИН-коды к ней. Речь идет о картах нового образца, которые с 3 декабря для Эстонии производит французское предприятие Idemia.

Для того, чтобы просветить конверт, достаточно обычного фонарика, в том числе и встроенного в телефон. Пальяк призывает всех менять ПИН-коды сразу после получения карты.

Martin Paljak

Martin Paljak

Martin Paljak

По словам советника Департамента полиции и погранохраны Кайи Кирх, сейчас производитель карты занимается поиском решения проблемы. ”Согласно установленным PPA для конвертов с ПИН-кодами от ИД-карт условиям, содержимое конвертов не должно читаться сквозь неоткрытый конверт”, — сказала она.

Тем не менее, по оценке департамента, использование таких конвертов не несет с собой прямого риска для безопасности, поскольку ”производство, транспортировки и хранение службой обслуживания происходит в соответствии со строгими правилами и ни карта, ни конверт с ПИН-кодами не может попасть в случайный руки до момента его передачи человеку”.

Кирх отмечает, что карту электронным способом можно использовать только начиная с того момента, как она будет выдана получателю.

”В любом случае PPA всегда советует людям поменять ПИН-коды после получения карты и хранить их отдельно от карты”, — добавила эксперт.