27.05.2018, 14:48

ФОТО: Эксгибиционизм или свободомыслие? Скандально известный астролог Игорь Манг разделся догола на пляже Вяэна на глазах у детей

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rus.delfi.ee
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Galerii: 4 pilti
Igor Mang paljastab ennast rannas Foto: Delfi lugeja

Популярный астролог Игорь Манг, оказавшийся в начале мая в центре громкого скандала, когда множество женщин обвинили его в домогательствах, был застигнут очевидцем в компрометирующей ситуации иного рода.

Попавшие в распоряжение Delfi фотографии обличают Манга в публичной демонстрации деликатных частей тела на пляже Вяэна.

Фотографии читателя Delfi зафиксировали, как Манг со своей преданной собакой шагает к берегу, а затем, по утверждению очевидца, раздевается догола перед большой компанией. Существенным обстоятельством является то, что в числе людей, находившихся в тот момент рядом с астрологом, были дети. При этом читатель обращает внимание, что неподалеку расположены кабинки для переодевания, которые Манг проигнорировал.

Что же это было: эксгибиционизм или свободомыслие?

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