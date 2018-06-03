03.06.2018, 13:23

ФОТО: EKRE выбирает нового председателя совета уполномоченных


rus.delfi.ee
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EKRE volikogu Foto: Rauno Volmar

Совет уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) в воскресенье собрался в таллиннском отеле L'Ermitage на заседание для выборов нового председателя и заместителя председателя.

Помимо выборов председателя совета уполномоченных и его заместителя, на повестке доклад главы политической силы о ситуации в стране и принятие политического заявления по вопросу судебной реформы, сообщает rus.err.ee.

В совет уполномоченных EKRE входят почетный и действующий председатель партии, его заместители, члены парламентской фракции, избранные на съезде члены совета, председатели объединений, а также уездных и городских объединений. Кроме того, от уездных и городских объединений в совет уполномоченных дополнительно делегируется один представитель на каждые 300 членов объединения.

По состоянию на 1 июня 2018 членами EKRE являются 8431 человек.

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