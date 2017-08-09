ФОТО: EKRE сообщила первые номера по Таллинну

Сотрудник Кайтселийта Урмас Рейтельманн, несколько лет назад оказавшийся в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны, на предстоящих осенью муниципальных выборах станет первым номером Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в столичном районе Кристийне.

В среду, 9 августа, EKRE представила свою предвыборную программу и объявила первых номеров районных списков на выборах в Таллинне, пишет rus.err.ee.

В Ласнамяэ партийный список возглавит президент Ассоциации мелких и средних предприятий (EVEA) Керсти Крахт.





В Пыхья-Таллинне первым номером в списке стала врач Маре Лийгер, в Нымме - Вессе Аллик, в Кесклинне - Хелле-Моника Хельме (жена лидера партии - Марта Хельме), в Хааберсти - советник парламентской фракции партии, писатель Урмас Эспенберг, в Пирита - Кайрет Реммак-Грассманн.

Кандидатом в мэры Таллинна от EKRE ранее был выдвинут председатель парламентской фракции партии Мартин Хельме, который возглавит список партии в Мустамяэ, глава партии Март Хельме стал кандидатом в мэры Пярну.