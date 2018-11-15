ФОТО: EKRE провели пикет против договора ООН о миграции перед пустым зданием правительства

Во время протеста EKRE члены правительства находились в Доме учителей, где проходила торжественная церемония в честь столетия со дня начала работы Временного правительства Эстонии.

"Эстония не должна приосединяться к договру, который дает зеленый свет узакониванию нелегальной иммиграции и откроет нашу страну для толпы людей из стран третьего мира", — заявил председатель EKRE Март Хельме.

В 10:00 также началось обсуждение договора ООН о миграции в Рийгикогу.

В Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, принятой в сентябре 2016 года, Генеральная Ассамблея решила разработать глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Глобальный договор о миграции станет первым соглашением, достигнутым в результате межправительственных переговоров, и заключенным под эгидой ООН, которое охватит все аспекты международной миграции и будет носить всесторонний и всеобъемлющий характер.