ФОТО: EKRE обнародовала состав своего теневоего правительства

Итак, премьер-министром теневого правительства EKRE является Март Хельме, министром внутренних дел Алар Ланеман, министром культуры Тойво Таса, министром окружающей среды и сельской жизни Арго Лууде, министром обороны Лео Куннас, министром юстиции Керт Кинго, министром образования Яак Валкге, министром иностранных дел и внешней торговли Хенн Пыллуаас, министром экономики и предпринимательства Керсти Крахт, министром социальных дел и здоровья Хассо Ууэтоа и министром финансов и администрирования Мартин Хельме.