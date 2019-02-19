19.02.2019, 19:10

ФОТО: EKRE обнародовала состав своего теневоего правительства


rus.delfi.ee
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EKRE esitles varikabinetti Foto: Rauno Volmar

Сегодня Консервативная народная партия (EKRE) представила своих кандидатов в министры и заявила, что, если войдет в правительство, то сократит количество министерских кресел.

Итак, премьер-министром теневого правительства EKRE является Март Хельме, министром внутренних дел Алар Ланеман, министром культуры Тойво Таса, министром окружающей среды и сельской жизни Арго Лууде, министром обороны Лео Куннас, министром юстиции Керт Кинго, министром образования Яак Валкге, министром иностранных дел и внешней торговли Хенн Пыллуаас, министром экономики и предпринимательства Керсти Крахт, министром социальных дел и здоровья Хассо Ууэтоа и министром финансов и администрирования Мартин Хельме.

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