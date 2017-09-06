06.09.2017, 19:05

ФОТО: Эдгар Сависаар из зала суда отправился на обрыв Тюрисалу

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaar koos Neeme Lalliga Türisalu pangal
Edgar Savisaar koos Neeme Lalliga Türisalu pangal Foto: erakogu/Facebook

Сегодня во второй половине дня обвиняемый в уголовном преступлении Эдгар Сависаар посетил уличную галерею художника Неэме Лалля на обрыве Тюрисалу. В первой половине дня Сависаар был на судебном заседании.

Художник Неэме Лалль описывает время в обществе Сависаара как проведенное с пользой. "Неожиданно в мою уличную галерею на обрыве Тюрисалу прибыл настоящий маэстро эстоснкой политики Эдгар Сависаар", — отметил Лалль в соцсети.

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