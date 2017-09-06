ФОТО: Эдгар Сависаар из зала суда отправился на обрыв Тюрисалу

Edgar Savisaar koos Neeme Lalliga Türisalu pangal Foto: erakogu/Facebook

Сегодня во второй половине дня обвиняемый в уголовном преступлении Эдгар Сависаар посетил уличную галерею художника Неэме Лалля на обрыве Тюрисалу. В первой половине дня Сависаар был на судебном заседании.