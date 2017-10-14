ФОТО: Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили ласнамяэской церкви икону

14 октября, в праздник Покрова Божьей Матери Эдгар Сависаар вместе с Урмасом Сырумаа подарили Ласнамяэской церкви иконы Скоропослушницы Божьей Матери икону святой блаженной Матроны Московской.

По словам Сависаара, он искренне верит ,что чудотворная икона поможет многим людям в их чаяниях и надеждах.

Святой блаженной Матроне Московской поклоняются люди, имеющие различные невзгоды, и она помогает всякому обращающемуся с верой.

Икона Матроны Московской была передана в Таллинн из Покровского монастыря Москвы, несколько дней находилась на мощах святой блаженной Матроны и обладает чудодейственной силой.

Настоятель храма иконы Скоропослушницы Божьей Матери отец Борис с благодарностью принял икону, поблагодарил за частное пожертвование и выразил пожелание, чтобы икона помогла многим жителям Таллинна.