14.10.2017, 16:15

ФОТО: Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили ласнамяэской церкви икону


rus.delfi.ee
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Edgar Savisaar ja Urmas Sõõrumaa annavad ikooni üle Foto: Andres Teiss .www.teissphoto.com

14 октября, в праздник Покрова Божьей Матери Эдгар Сависаар вместе с Урмасом Сырумаа подарили Ласнамяэской церкви иконы Скоропослушницы Божьей Матери икону святой блаженной Матроны Московской.

По словам Сависаара, он искренне верит ,что чудотворная икона поможет многим людям в их чаяниях и надеждах.

Святой блаженной Матроне Московской поклоняются люди, имеющие различные невзгоды, и она помогает всякому обращающемуся с верой.

Икона Матроны Московской была передана в Таллинн из Покровского монастыря Москвы, несколько дней находилась на мощах святой блаженной Матроны и обладает чудодейственной силой.

Настоятель храма иконы Скоропослушницы Божьей Матери отец Борис с благодарностью принял икону, поблагодарил за частное пожертвование и выразил пожелание, чтобы икона помогла многим жителям Таллинна.

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