ФОТО: Джон Маккейн неоднократно посещал Эстонию

26 августа на 82-м году жизни скончался американский сенатор Джон Маккейн. Маккейн неоднократно посещал Эстонию.
В последний раз он был здесь в 2016 году, до этого - в 2001, 2004, 2014 и 2015 годах. С официальным визитом Маккейн приезжал Эстонию три раза.
В 2014 для обсуждения кризиса на Украине, в 2015 году для обсуждения вопросов по кибербезопасности. В частности, в том же году Маккейн выразил свою поддержку Эстону Кохверу.
В 2016 году командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас наградил Маккейна орденом "За военные заслуги".