ФОТО: Джакузи не нужна? Пальяссааре по-прежнему утопает в мусоре

Ситуация на Пальяссааре удручает. В апреле Delfi писал о свалке на находящейся там государственной территории, а на днях оправился на разведку и застал практически ту же картину.

Пресс-секретарь Инспекции по защите окружающей среды Лейли Туул сказала Delfi, что на прошлой неделе инспекторы провели там проверку и все было в порядке.

”Гаражное товарищество (которое располагается на этой территории — прим.ред.) исполнило наше предписание в соответствии с требованиями и сроками”, — сообщила она и добавила, что у товарищества на уборку ушло несколько тысяч евро.

”Проблема кроется в мышлении людей и осмелюсь предположить, что владельцы гаражей вскоре снова попытаются складывать туда мусор. Когда мы были там в начале июня, то заметили несколько новых мешков с мусором. Но никаких шин все-таки не было”, — сказала Туул.