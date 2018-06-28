28.06.2018, 11:45

ФОТО: Джакузи не нужна? Пальяссааре по-прежнему утопает в мусоре


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 28 pilti
Paljassaare prügi 27.06.2018 Foto: Andres Putting

Ситуация на Пальяссааре удручает. В апреле Delfi писал о свалке на находящейся там государственной территории, а на днях оправился на разведку и застал практически ту же картину.

Пресс-секретарь Инспекции по защите окружающей среды Лейли Туул сказала Delfi, что на прошлой неделе инспекторы провели там проверку и все было в порядке.

”Гаражное товарищество (которое располагается на этой территории — прим.ред.) исполнило наше предписание в соответствии с требованиями и сроками”, — сообщила она и добавила, что у товарищества на уборку ушло несколько тысяч евро.

”Проблема кроется в мышлении людей и осмелюсь предположить, что владельцы гаражей вскоре снова попытаются складывать туда мусор. Когда мы были там в начале июня, то заметили несколько новых мешков с мусором. Но никаких шин все-таки не было”, — сказала Туул.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО: ”Женщины в панике!” Пропажа в Тартумаа питона навела в округе шороху

28.06.2018
Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежал трехметровый питон, который может быть опасен. Питон может прятаться на деревьях, в кустах, гаражах.
Подробнее


Около воды за ребенком нужно смотреть в оба! Несчастные случаи наглядно это подтверждают

28.06.2018
Несколько недель теплой и солнечной погоды выгнали отдыхать на природу даже закоренелых почитателей камменых джунглей. А впереди еще целое лето… Чаще всего людей тянет к водоемам. И поскольку ежегодно в Эстонии тонут десятки человек, то спасатели не устают предупреждать отдыхающих. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого есть дети. Увы, тонут не только подвыпившие ”герои”, но и малышня. Причем, как показывает практика, смерть ребенка может обернуться еще и уголовным делом против родителя, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

28.06.2018
Delfi написал читатель, крайне недовольный ситуацией с почтовыми услугами в Пыхья-Таллинне. По его словам, в районе становится все меньше почтовых ящиков, а в отделениях царят гигантские очереди. Omniva отвечает, что ранее жалоб не почтовые ящики не поступало.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €



Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

28.06.2018
Агентство Bloomberg опубликовало в среду рейтинг 25 самых богатых семей мира. При подготовке были использовали данные из другого рейтинга — Bloomberg Billionaires Index. Но в список не были включены семьи, являющиеся миллиардерами в первом поколении, а также состояния, которые контролируются одним наследником.
Подробнее

МНЕНИЕ: Закон о семье должен защищать детей, а не родителей-кукушек

28.06.2018
Когда-то ”неподкупные” из партии Res Publica прорвались в большую политику с лозунгом ”Заставим отцов-кукушек платить”, теперь Урмас Рейнсалу наоборот хочет смягчить порядок взыскания алиментов с нерадивых родителей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


С воскресенья меняется номер службы техподдержки ID-карт

28.06.2018
С 1 июля услугу техподдержки пользователей ID-карт будет оказывать предприятие AS Tieto Estonia. Новый номер службы поддержки — 666 8888, при звонке действует обычный тариф звонков на настольный телефон. Получить помощь в службе поддержки можно будет по рабочим дням с 8 до 19 часов, сообщает Департамент государственной инфосистемы.
Подробнее