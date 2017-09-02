ФОТО: Дом в Ласнамяэ украсило еще одно большое граффити

На стене дома 46 по улице Кивила в Ласнамяэ появилсь новое гигантское граффити под названием "Спорт".

На объявленный весной конкурс идей супеграфических работ поступили девять предложений. Из них жюри в качестве одного из лучших отобрало произведение "Спорт", украсившее теперь фасад многоквартирного дома по адресу Кивила, 46, сообщает Раэпресс.

На нем изображен молодй человек, танцующий брейк-данс, причем танцевальные маневры он совершает, опираясь одной рукой на камень Линды.

Идея этого произведения искусства принадлежит паевым товариществам TajuRuum и Risoom. Стоимость создания настенной живописи — 27 840 евро.