ФОТО ДО И ПОСЛЕ: На Певческом поле открыли обновленную радиовышку

Построенная в 1960 году на Певческом поле радиовышка обрела современный вид и готова к традиционному Певческому празднику. Посмотрите сами и сравните старый и новый вид здания.

Обновленная радиовышка создает отличное впечатление. Удивительно, насколько преобразилось некогда грязное, старое и разрушенное здание. Коридор, 2014 год:

Коридор сегодня: Комментаторский пульт, 2014 год: Комментаторский пульт сегодня: В самом плачевном состоянии были балконы:

