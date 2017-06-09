09.06.2017, 20:50

ФОТО ДО И ПОСЛЕ: На Певческом поле открыли обновленную радиовышку

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rus.delfi.ee
EST

Построенная в 1960 году на Певческом поле радиовышка обрела современный вид и готова к традиционному Певческому празднику. Посмотрите сами и сравните старый и новый вид здания.

Обновленная радиовышка создает отличное впечатление. Удивительно, насколько преобразилось некогда грязное, старое и разрушенное здание.

Коридор, 2014 год:


Коридор сегодня:

Комментаторский пульт, 2014 год:

Комментаторский пульт сегодня:

В самом плачевном состоянии были балконы:


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